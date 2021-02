ARGYF: Fryslân yn 2009 yn de besnijing fan de Meksikaanske gryp

In hype?

Op 24 july 2009 waard offisjeel de Meksikaanse gryp fêststeld by twa Friezen dy't de besmetting oprûn hiene op fakânsje yn it bûtenlân. Dat tal wie mids augustus 2009 oprûn nei acht gefallen, mar dêrmei wie Fryslân noch wol de minst besmette provinsje. Alle acht pasjinten wiene boppedat bûten de provinsje besmet rekke.

Op 23 oktober 2009 wie der offisjeel sprake fan in Meksikaanske-grypepidemy yn Nederlân. Wol gie it om in mylde foarm fan gryp dy't faak nei in pear dagen wer oer wie. Pasjinten dy't net yn in risikogroep foelen moasten thús better wurde en ferplichte in tal dagen yn 'e hûs bliuwe.

Ek yn 2010 hie de Meksikaanse gryp in myld ferrin yn Nederlân. Sûnt 2011 wurdt de Meksikaanse gryp as in gewoane gryp behannele en sitte de ynintings standert yn it grypfaksinaasjepakket foar risikogroepen.