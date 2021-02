Fytspont Grou krijt in nije thúshaven

Restaurant De Vrijheid is nammentlik ferkocht. Om't de hoarekafunksje yn dat gebiet fuortfalt, is der keazen foar in nij plak.

Grou Aktief, eigener fan de fytspont, is bliid dat it wetterpark it oanlisplak beskikber steld hat. De nije eigeners fan De Vrijheid hawwe in finansjele bydrage levere foar de nedige oanpassings.

Der meitsje elts jier sa'n 35.000 passanten gebrûk fan it pontsje.