Sportskoallen slepe tastellen nei bûten as protest tsjin coronamaatregels

Ek binnen sporte

By de protestaksje, dêr't sa'n 342 sportskoallen út it hiele lân oan meidiene, waard goed rekken hâlden mei alle coronamaatregels. Op dit stuit meie je as sportskoalle mei in lyts oantal minsken bûten sporte.

Mar dit soe ek binnen kinne moatte, leaut De Hair: "We kunnen hartstikke veilig werken. We hebben overal vakken afgetapet, overal staat desinfectiemiddel en we hebben zelfs spatschermen geplaatst. Daarnaast is in de eerste lockdown bewezen dat er ongelooflijk weinig besmettingen zijn geweest in de fitnessclubs."

Boonstra is it dermei iens: "Sommige sectoren kunnen gewoon weer op een veilige manier open. Besmettingen zijn zo laag, er is geen reden om ons nog dicht te houden."