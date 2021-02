Hoe sûn is de molke dy't wy drinke? Molke, de podcast

Takomst

Der is diskusje oer de takomst fan de lânbou en de feehâlderij, en dat is soms pynlik foar de minsken dy't yn dy sektor wurkje. Duorsem en fatsoenlik wurkje en dêrmei jo brea fertsjinje, dat is ommers it doel. It is ek pynlik om de lânbou yn twifel te lûken, omdat Nederlân grut wurden is mei it idee dat it bêste iten en drinken by ús wei komt. Fryslân DOK sjocht kritysk nei it produkt fan de molkfeehâlderij: de molke.