Sportfiskerij populêr yn Fryslân, benammen by jongerein

Dat de sport sa populêr is, hat neffens foarsitter fan Sportvisserij Fryslân Obe Veltman alles te krijen mei de frije tiid dy't minsken hawwe. "Het is een van de manieren om nu nog actief te zijn. Het is dé manier om het huis uit te gaan en jezelf te vermaken."

Neist jongerein is ek hieltyd mear âlderein oan it fiskjen. "Veel mensen die in hun jeugd veel gevist hebben en nu aanleiding zien om de hobby weer op te pakken, waaronder ook zeker ouderen. Waar we ook heel blij mee zijn is dat steeds meer meisjes en vrouwen gaan vissen." Veltman is sels ek gek op angeljen. Hy is dan ek bliid dat minsken it sa moai fine.

Wiebe, Rutmer en Werner binne der yn alle gefallen noch net klear mei. No't it moaie waar deroan komt, kinne se hieltyd faker te angeljen. "Wy binne ek wol faak yn ús boatsje op 'en paad. Jo binne mei kammeraten op 'en paad en belibje fan alles. Dat is foaral wat ús elke kear wer lûkt om nei de wetterkant ta te gean."