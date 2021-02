Fûgelwacht Sint-Jânsgea-Rotsterhaule op syk nei wytstirnzen

Al mei al is it in projekt fan wol 20.000 euro wêrfan't ek in soad yn natura oanlevere waard. Wichtichste ûnderdiel binne de twa briedeilannen mei skulpen. Dy moatte benammen wytstirnzen lokje.

Dat binne koloanjebrieders dy't yn sa'n groep byinoar in soarte fan 'luchtmacht' foarmje dy't predatoaren fan boppen de baas kinne. Ek ljippen binne goed yn it ferdigenjen fan harren nêsten tsjin rôffûgels, roeken en rigers. Mei natuergebiet it Easterskar tichtby is der ek in sûne populaasje rôfbisten dy't dêrfan profitearret.

Fiif jier

It tal briedende greidefûgels yn it gebiet is hieltyd fierder tebekrûn. Nêst mear ljippen hopet de fûgelwacht ek op kluten en strânljippen.

It wetter om de briedeilannen hinne is net djip, mar de ûnderfining is dat stienmurden en foksen it net hiel noflik fine om troch dat wetter nei de eilannen ta te gean. De fûgelwacht lûkt fiif jier út om fan it projekt in sukses te meitsjen.