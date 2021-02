Omrop TIP: Fryslân DOK oer molke

Nederlanners binne grut wurden mei it idee dat de suvel fan ús lân miskien wol de bêste fan de wrâld is. Dêrom produsearje wy folle mear as dat wy sels nedich hawwe. Programmamakker Bart Kingma: 'Molkfeehâlderijen hawwe groei as belangrykste doel. Op krityk as miljeufersmoarging, of skea oan de biodiversiteit, is it antwurd dat se meitinke oer duorsemer wurkje, en dat se de wrâld fiede mei sûne molkeprodukten. Ik ûndersykje oft dy sûnensclaim wol kloppet.'