Berchhiem yn Burgum wer iepen, gjin nije coronabesmettingen mear fêststeld

Alle ôfdielings fan ferpleechhûs Berchhiem yn Burgum binne fan sneon ôf wer iepen foar besite. Yn de ôfrûne tiid hawwe der gjin nije besmettings mei it coronafirus west. Bewenners meie no wer ien besiker yn in dei ûntfange. Elke bewenner hat trije fêste besikers, dy't ferdield - oer de hiele wike - allinnich delkomme meie.