Wettersteuring yn súdlik Fryslân, tafier komt stadichoan wer op gong

De druk komt stadichoan wer op gong. It kin noch wêze dat minsken lêst hawwe fan gjin of in legere wetterduk, mar it komt wol, seit Evy Elschot fan Vitens. Wannear't de wettersteuring hielendal oer is, kin Vitens noch net sizze. Dat sil wol yn de rin fan de moarn of middei wêze.

Minsken wurdt oanret foarearst gjin waskmasines, ôfwaskmasines of oare dingen te brûken dy't in soad wetter ferbrûke. As de wettertafier wer op gong komt, kin der earst wat brún wetter út de kraan komme. Dat is net gefaarlik, meldt Vitens. Gewoan efkes de kraan wat langer rinne litte.