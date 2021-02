Johnny Jansen: "We zakten door de ondergrens"

"We hadden vandaag een offday. In de tweede helft zakten we door de ondergrens." Dat sei trainer Johnny Jansen nei ôfrin fan de wedstriid tsjin PEC Zwolle. Mar ek yn earste helte fûn er it spul net goed, It tempo lei de leech by SC Hearrenfean en dêr makke Zwolle gebrûk fan.