Alle Fryske boargemasters stjoere brief oan ûndernimmers: "Te vroeg om alles mogelijk te maken"

Net allinne de 18 Fryske boargemasters ha in hantekening set ûnder de brief, dykgraaf Luzette Kroon hat dat ek dien. De bestjoerders sizze dat se alles dwaan wolle om de ûndernimmers in fleanende start te jaan, as der aanst wer mear kin en mei. "Zodra de besmettingscijfers afnemen en de regels dat toestaan willen we er meteen voor gaan. We roepen alle Friezen op om u te steunen door lokaal te kopen."

Yn de brief sketse se it dilemma: "Vanuit gezondheidsperspectief is er weinig ruimte voor versoepeling, maar vanuit sociaalmaatschappelijk en economisch oogpunt is daar juist heel veel behoefte aan. We willen het leven weer oppakken. En ondertussen gaat het versoepelen van de maatregelen met kleine behoedzame stapjes. We horen van u als ondernemers: het is te weinig, te laat, te onduidelijk."

Soargen oer ferrommingen

Earder op de dei waard al dúdlik dat de Fryske GGD grutte soargen hat oer de gefolgen dy't de ferrommingen fan de coronamaatregels ha. It tal besmettingen rint noch hieltyd op. Freed binne der yn Fryslân mear as 250 nije besmettingen fêststeld.

De bestjoerders wize ek op it gefaar. "We hebben in het najaar gezien hoe snel het kan gaan. Dan lopen de IC's vol en kunnen ook mensen met andere ernstige aandoeningen niet meer worden geholpen. We mogen het elkaar niet aandoen dat we daar weer in terecht komen. En met de besmettelijke Britse variant om ons heen, is dat geen ondenkbaar scenario."