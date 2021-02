Protest mei 100 redens: "Wy wolle de Alvestêdetocht ek nochris ride kinne"

"Bewarje ús Fryske reedrydwille ek foar de kommende generaasjes", sizze se. Fridays For Future is in klimaatbeweging mei jongerein fan oer de hiele wrâld. De Ljouwerter ôfdieling organisearret geregeld protesten, mar yn coronatiid moat dat op in kreative wize. Troch redens del te lizzen wolle se in boadskip oerbringe sûnder dat der grutte groepen minsken byelkoar komme.

Klimaatmars foar bettter belied

Op snein 14 maart wol Fridays For Future alarm slaan fanwege de klimaatkrisis mei in mars op it Aldehoustertsjerkhôf. Se sizze dat der in earliker en krêftiger belied nedich is, ek yn Fryslân. Fridays For Future Ljouwert ropt de gemeente Ljouwert op om de klimaatneedtastân út te roppen.

De beweging wol dat der better mei it Waadgebiet omgong wurdt, dat it feangreidedebiet beskerme wurdt en dat bûtenlânske bedriuwen net mear it Fryske lânskip 'ferknoeie' mei sinneparken.