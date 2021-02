Cambuur wol Almere City-fans stil krije: "Dan betsjut it dat wy it hiel goed dogge"

Nick Doodeman rekke moandei blessearre tsjin Jong FC Utrecht en is der net by. Datselde jildt foar Michael Breij en Mitchel Paulissen, hoewol't dy lêste wol wer op it fjild stie freed. Jamie Jacobs en Ragnar Oratmangoen binne twivelgefallen. En dus moat trainer Henk de Jong efkes sjen wa't er opstelle kin. "Ik moat efkes puzelje, mar we krije wol wer in goeie ploech. Der stiet in hiel goed team, wêrmei't we goed fuotbalje kinne tsjin Almere City. Mar ik kin noch net sizze wa't der spylje kinne."

David Sambissa werom

In spiler dy't wol wer by de seleksje sit, mar net yn de basis stiet, is David Sambissa. De ferdigener foel ferline wike tsjin Jong Ajax út mei in op it each swiere ankelblessuere. Freed draafde Sambissa op de training wer om as wie der neat bard. Dêr stie ek De Jong wol efkes fan te sjen. "It fernuveret my ek. Soms ha je dat soarte dinkjes dat it tafalt achterôf, dat it dan mear de skrik is", fertelt de Drachtster, dy't yn de basis lykwols de foarkar jout oan Alex Bangura.