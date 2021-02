It ferhaal achter: '﻿Se janke noch krekt net en it is ekskús op ekskús, mar der bart noait wat'

Aktuele fraach

It is net dreech om alle wiken in aktuele fraach te betinken. "De hiele wike hâld ik it nijs yn 'e gaten, ûnder mear mei it doel om der in geskikte Freedsmerk-fraach út te heljen", seit ferslachjouwer René Koster. "Freeds belje ik om njoggen oere moarns mei kollega's op de Omrop om myn opsjes te besprekken, soms heakket dyjinge dy't mei it nijs fan dy dei dwaande is dêr ek noch ien oan ta."

Der is eins amper diskusje oer de fraach. "Wol beprate we soms ferskillende opsjes. Ik hâld sels by watfoar ûnderwerpen oan 'e oarder west hawwe en ek wannear. Ik wol eins net dat we twa kear ûngefear itselde dogge. Mar we sjogge ek nei wat fierder yn it nijsprogramma No yn Fryslân tusken de middei sit dêr't myn reportaazje yn te hearren is. En we sjogge nei de fragen dy't dy wike ek al oan minsken op strjitte steld binne en dy't te hearren binne yn it radioprogramma Fryslân fan 'e moarn."

Advokaat fan de duvel

René Koster rint al in moai skoft op de freedsmerk om en kin sa stadichoan aardich ynskatte wat de mieningen fan fêste merkkeaplju binne. "By guon minsken wit ik yndie wol aardich út watfoar hoeke oft de wyn waait, mar dan is it faak ek wol wer ferrassend hoe't se it ûnder wurden bringe of beärgumintearje. Sels kies ik - mei sin - altyd wol wat de posysje fan advokaat fan de duvel: as ien in miening jout, besykje ik altyd in argumint deryn te goaien dat krekt by de tsjinoerstelde miening heart. Dan moatte se faak noch skerper neitinke en formulearje wat se bedoele en wêrom. Mar it bart ek wolris dat se sizze: 'Ja, dat is ek sa. Jo hawwe gelyk', wylst dat dan hielendal myn miening net hoecht te wêzen."

Yn it foar kin er faak ek al oanfiele watfoar ûnderwerpen heftige emoasjes oproppe. "Ja, dat giet faak om saken dêr't se persoanlik bot by belutsen binne en de polityk. Der is in kategory dy't alles wantrout wat politisy fine of sizze. Yn har eagen binne dat 'sakkefullers'. Foar my is myn radiobydrage slagge as it idee kloppet dat we in kwestje oansnije dy't libbet en dêr't minsken ferskillend oer tinke. It is minder slagge as elkenien it mei inoar iens is, mar gelokkich bart dat eins noait."