Omrop fan Weststellingwerf 40 jier: "Toch aorig wotteld in de gemiente"

It gebak en de kofje stean klear yn it gebou fan Radio Centraal yn Noardwâlde. Op de grutte tafel, dy't yn in romte neist de radiostudio stiet, stean al ferskate kaarten út Kanada en Afrika wei. It binne lokwinsken fan âld-frijwilligers, dy't Radio Centraal noch altyd witte te finen.

Wethâlder komt net mear oan wurk ta

Bestjoersleden Jan Koopman (foarsitter) en Jan Menger (vice-foarsitter) - "welkom, et is hier een janboel" - binne mar wat grutsk op de lokaasje dêr't de omrop no alwer in pear jier sit. "Dit gebouw is ooit bouwd as kleuterschoele. Daornao is et as aula bruukt deur de begraffenisverieninge", seit Koopman. "Doe et op 'e nommenaosie ston om sloopt te wodden, wollen wi'j d'r graeg in. Naovraoge bi'j de wethoolder leverde niks op. Et zol al ofbreuken wodden."

Dat liet Koopman der net by sitte. "Doe hebbe ik iederiene die op 'e lieste ston van elke perti'j in West-Stellingwarf een mailtien stuurd, dat et slopen van zoe'n kerakteristiek paand een grote fout wezen zol. Binnen een dag kreeg ik reaktie van de wethoolder, dat et zo niet deurgaon kon, want hi'j kwam niet meer an warken toe." En sa krige Radio Centraal it hjoeddeistige pân yn hannen.