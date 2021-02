Dizze wike 20% mear coronabesmettingen yn Fryslân as foarige wike

Gemiddeld waarden de ôfrûne wike alle dagen 193 nije besmettingen meld. Dat sifer lei foarige wike noch op 161.

De measte besmettingen binne dizze wike meld yn de gemeente Ljouwert, nammentlik 255. Dat binne der 39 mear as in wike lyn. Nei Ljouwert komt Súdwest-Fryslân mei 234. Dêr wienen it ferline wike noch 180, dus in groei fan 30%.

Relatyf in soad yn Achtkarspelen

Omrekkene nei it tal ynwenners binne fan alle fêstelânsgemeenten de measte besmettingen yn Achtkarspelen: it binne der 84, mei oare wurden 302 op 100.000 minsken. Dêrnei komme Dantumadiel (261 op 100.000) en Súdwest-Fryslân (260). Allinnich Skiermûntseach stekt der boppeút: op it eilân binne 12 besmettingen fêststeld, mar omdat der net in soad minsken wenje, is dat relatyf in hiel soad (1.267 op 100.000).

Mei de 1.350 positive testen fan de ôfrûne wike is no yn totaal by 25.787 Friezen it coronafirus fêststeld.