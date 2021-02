Wadvogelwerkgroep ropt op ta gearwurkjen oan de Waadkust

De wurkgroep bestiet no út sa'n fjirtich leden. Foar Henk Hiemstra fan Ferwert is it geregeld tellen fan de fûgels yn it gebiet boppe syn wenplak in bydrage oan it behâld fan de natuer. "Ik genietsje fan de natuer, mar ik fyn it ek wichtich dat dy natuer der bliuwt", seit er. "Dêrom dogge wy dy tellingen ek want meten is weten. Dat is dochs wol hiel belangryk."

Dat mjitten is ek wichtich om te witten wannear't der wat gebeure moat as saken net goed gean. En dat is op it stuit sa. De aktuele stân fan saken is dat de Waadsee mei de kwelders in Natura2000-gebiet is en dat betsjut dat Nederlân neffens de ôfspraken dy't dêroer yn Europa makke binne, ferplichte is om de natuerkwaliteiten fan dat Waad te behâlden.

Belangen

De lêste rapporten dy't dêroer nei de Europeeske mienskip stjoerd binne, litte sjen dat dy ynstânhâldingsdoelen net helle wurde. Koartlyn is der in Waadaginda fêststeld dy't hâldfêst jaan moat as it giet om it oplossen fan dit probleem. It Ryk hat earder ek al fêstlein dat it natuerbelang foarop stiet yn it Waadgebiet.

Mar der spylje fansels mear belangen yn en om de Waadsee en de besluten dy't de natuer helpe moatte, binne noch net makke. Dat is ek net hiel frjemd want neist it ferskaat oan belangen dat der is, is der ek in ferskaat oan grutte problemen dêr't in oplossing foar fûn wurde moat. En dat makket it ôfwagen fan dy belangen net makliker.