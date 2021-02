Stichting FB Oranjewoud nimt grutte risiko's mei miljoene-erfenis Friesland Bank

Stichting FB Oranjewoud wurket op Landgoed Oranjewoud, yn de bosken fan Oranjewâld. It jild dat it yn behear hat komt út de neilittenskip fan Friesland Bank. Dizze bank waard yn 2012 oernaam troch Rabobank. Doe is ôfpraat dat der in 'breidsskat' út de reserves nei Stichting Fryslân Boppe gie. It gie om 126 miljoen euro, besteande út goed 4,5 miljoen oandielen Van Landschot, in cashbetelling fan 25 miljoen en Frysk erfgoed, lykas it bûten yn Oranjewâld en in keunstkolleksje.

De namme waard letter Stichting FB Oranjewoud. Doel is om it sosjaal, ekonomysk en kultureel klimaat yn Fryslân te stimulearjen. Dat bart mei donaasjes oan bygelyks keatspartijen en it Oranjewoud Festival, mar ek yn it dielnimmen yn bedriuwen lykas krantebedriuw NDC en ierdewurkfabryk Koninklijke Tichelaar. Sa moat it jild 'weromjûn' wurde oan de Fryske mienskip.

'Doarkapitalist'

Ald-Friesland Bank-direkteur Douwe Keizer fynt dat de stichting ta in 'doarkapitalist' ferwurden is. Syn idee wie dat as it misrinne soe mei syn bank, dat it fermogen nei maatskiplike en kulturele doelen yn de provinsje gie. Hy hat it yn 1994 as betingst opnimme litten yn de statuten. Foarsitter Jorrit Volkers fan FB Oranjewoud seit it as swiere ferantwurdlikens te fielen, mar dochs liket de stichting in paad fan risiko's en spekulaasje te kiezen.

Dat docht al bliken by de oprjochting: de stichting trune der op oan om oandielen yn de bank Van Landschot oer te nimmen, wylst de koers omleech gie en de Friesland Bank en letter de Rabobank de oandielen just graach kwyt woene. Neffens Volkers waard de stichting lykwols twongen ta it oernimmen. Rabobank ûntkent dit wer. De wearde fan de Van Landschot-oandielen keldere, de stichting seach tydlik 41 miljoen euro firtueel ferdampen. Pas yn 2014 slagge it om it foar sa'n 70 miljoen euro te ferkeapjen.