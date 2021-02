Ferdieldheid oer autofrij meitsjen natuergebiet Fochtelerfean

It natuergebiet op de grins fan Fryslân en Drinte is in plak dêr't in soad minsken efkes te kuierjen of te fytsen gean. Mar ek yn 'e auto troch it gebiet ride is populêr. De dyk rint dwers troch it gebiet hinne en is de iennige dyk dêr't de auto's oerhinne kinne.

Alle jierren fynt Natuurmonumenten in soad deade bisten op 'e dyk. Dat moat oars en dêrom moat de dyk autofrij wurde, seit boskwachter Sietske Westerhof fan de natuerorganisaasje. "Wy ha soarchplicht en dat betsjut dat wy safolle mooglik dogge om elk bistje te beskermjen. Dan is it natuerlik al gau in winsk fan ús om gjin motorisearre ferkear troch sa'n prachtich natuergebiet gean te litten."