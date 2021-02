Doarpsbelang Easterbierrum lilk op Waadhoeke om húsfêsting tydlike wurkers

Yn it doarp binne offisjeel trije huzen dêr't arbeidsmigranten wenje meie. Dat is de saneamde ienpersintsregeling. Dy hâldt yn dat 1 persint fan de wenten brûkt wurde mei foar dit soarte fan húsfêsting. Mar yn Easterbierrum binne it der al folle mear. No giet it om in hûs yn de Bauke Poelstrastrjitte dêr't al skoften seizoenswurkers ûnderbrocht wurde.

De gemeente hat omwenners no frege om advys. Dêroer is doarpsbelang poer. Foarsitter Rintje Visser: "We ha dêr yn it ferline goede ôfspraken oer makke. Mar sûnder ús op 'e hichte te stellen, wurdt de omwenners al frege wat se der fan fine."

Neat tsjin op arbeidsmigranten

Visser seit mei klam dat doarpsbelang neat tsjin hat op de arbeidsmigranten. "Nee, perfoarst net. Mar it giet ús om de leefberens fan it doarp. Sitte dêr minsken yn dy't nei trije moanne wer fuort binne dan hast der as doarp neat oan. Se sykje it kontakt net en jou se ris ûngelyk." Boppedat, sa seit Visser, sit in soad jeugd út it doarp krekt ferlegen om wenromte. "Dan komt der allinnich in húskemelker mei in djippe bûse en foar't ien út it doarp jild op it kleed hat, sit hy al by de notaris."