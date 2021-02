Fiif Friezen komme yn aksje op wrâldkampioenskip shorttrack

Suzanne Schulting, Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat sille it yndividuele toernoai ride en dogge mei by de relay. Daan Breeuwsma, dy't by it EK net by de seleksje siet, en Rianne de Vries sitte ek by de relayseleksje.

De oare Nederlânske startplakken gean nei Selma Poutsma, Xandra Velzeboer en Dylan Hoogerwerf. Yara van Kerkhof en Jens van 't Wout folle de relayploech oan.