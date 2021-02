Frou Pietersma (83) nimt in 'prikrit': "As ik sels ride moatten hie, hie ik wol spand west"

Antje Pietersma hat in auto en kin wol ride. Dochs hat se foar in prikrit keazen: "As ik sels ride moatten hie, hie ik spand west", seit se. Se seach der tsjinop om in parkearplak te finen en te sykjen nei de yngong op in ûnbekend terrein. Har sjauffeur is Tjeerd Seinen, ek fan Frjentsjer. Hy seach de oprop foar sjauffeurs yn de krante en tocht: "Ik bin frij man, dat ik kin dit wol even dwaan."

Seinen sit ek yn de risikogroep. Dêr is er him bewust fan. "Ik hie it der fan 'e moarn oer mei myn frou, dat it wol wat gefaarlik wêze kin. Dan wurde jo mei de noas op de feiten drukt, dat jo foarsichtich wêze moatte." Mar op dizze wize oare minsken helpe is foar Seinen it wichtichste.