Hearrenfean-trainer Johnny Jansen treft yn Leeroy Echteld âlde bekende

Fjouwer dagen nei it ûntslach hat Zwolle bekend makke dat Art Langeler de nije trainer wurdt. Langeler wurket op dit stuit noch by it fuotbalbûn KNVB en sil pas op 1 april oan de slach by PEC. Dat betsjut dat assistint-trainer Leeroy Echteld oant dy tiid de technyske lieding hat en Echteld is wer in âlde bekende fan Johnny Jansen.

Jansen: "Wij hebben bij Heerenveen vroeger met elkaar getraind en gespeeld. En later toen we in het trainersvak zijn gerold hebben we altijd een beetje contact gehouden. Leeroy heeft hier zelfs nog stage gelopen."

Hearrenfean hat in analyze makke fan Zwolle doe't Stegeman noch trainer wie. No't hy fuort is, hâldt Jansen der rekken mei dat PEC oars fuotbalje sil. "Ik weet natuurlijk niet hoe Leeroy het precies gaat doen, maar er zijn verschillende opties en die hebben we met elkaar besproken."