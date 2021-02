Winkels meitsje harren klear foar 'iepen-op-ôfspraak': "In sprong yn it djippe"

Bedriuwslieder Hans Holwerda van kleansaak Van der Kam op It Hearrenfean is bliid mei de nije stap. Sa is der wer mear kontakt mei de klant mooglik. "Wy hawwe yntekenlisten. Dêr kinne minsken harren oer de telefoan of e-mail foar oanmelde. We moatte sels ûnderfine wat dat betsjut. It is letterlik in sprong yn it djippe. Mar nei de foarige lockdown hawwe we sjen litten dat wy de grinzen reedlik bewake kinne."

Elk healoere binne twa klanten wolkom yn syn winkel. Dy moatte fjouwer oeren yn it foar reservearre hawwe. As in klant spontaan foar de doar stiet en der binne gjin oare klanten op dat stuit, dan sille se der by Van der Kam alles oan dwaan om dy klant dochs te helpen. "As it kin, dogge wy de doar graach iepen."

Van der Kam is in winkel dêr't benammen in soad âlderen harren klean keapje, sa is it byld. Dat is net hielendal wier, seit Holwerda. Se hawwe ek merken dy't populêr binne by jongere minsken.

De sneupers foarmje mar in lytse groep yn syn winkel. Mar dochs is Holwerda dêr ek bliid mei. "Hoechst net perfoast wat te keapjen. Sneupe kin ek. As de klant it nei 't sin hat, komt de oankeap fansels. En in spikerbroek keapje yn tsien minuten? "Dat kin, want ús trochsneedklant is rap. We kenne se en witte de maat. Dan kin 10 minuten sels lang wêze."