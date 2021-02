Klok út Burgumer Krústsjerke foar twadde kear yn 360 jier fuorthelle

De klok wurdt mei in liere nei bûten ta helle. Dêrnei litte se him troch in iepening yn de steger nei ûnderen sakje. "Dat is in spannend momint. De klok is ûngefear 1.20 meter breed, wylst de steger 1.30 is. Dat is krap, dus we moatte foarsichtich wurkje. We wolle de klok fansels net skansearje, ek al wurdt er aanst restaurearre."

Yn 1943 ek nei ûnderen

De klok hinget al hast 360 jier yn de toer, sa wit Arjen van der Schaaf. Hy is foarsitter fan de Stichting Behoud Monumenten Tytsjerksteradiel en opdrachtjouwer foar de restauraasje. "Dat witte wy om't it derop stiet", laket Van der Schaaf. Dat docht bliken, want op de klok stiet yn it âld-Hollânsk de tekst Jurien Balthasar heeft my ghegooten in Leeuwarden 1662.