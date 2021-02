Plysjeman Oeble Bouma nimt nei 45 jier ôfskied: "It wurdt in dei fan weemoed"

En as der ris wat net goed giet, fynt Bouma it belangryk om dat dochs te fertellen. "Dêr moatte je foar út komme. Dat moatte je ek sizze, want net alles kin goed gean. Mar ik sjoch in protte dingen dat de kollega's ek mear dogge as je miskien hoege te dwaan. Dat fyn ik altyd prachtich."

Protte feroarings

Bouma hat twa tredde fan syn libben by de plysje sitten. En der is hiel wat feroare yn dy tiid. "Ik bin oait begûn yn Mantgum, mei in blau buske fan de Ryksplysje. En ik einigje yn in Mercedes. Dat is allegear net mear te ferlykjen." Dat Bouma by de plysje gong, wie net altyd it plan. "Ik hie de mavo ôfmakke en ik gong nei de havo, mar dat hold net oer. Dêr waard ik ôfset. Doe ha ik noch even yn it sikehûs yn Drachten wurke. Mar ik seach in fakatuere fan de plysje yn de NCRV-gids, dat like my wol wat. Troch de keuring kaam en ta myn fernuvering koe ik my melde op de splinternije opliedingsskoalle yn Harns."

Net allinnich it wurk is feroare, datselde jildt foar de omgong mei de plysje. "Minsken binne mondiger wurden. Se jouwe har miening ek. Dat is net slim, dêr moatte je mei omgean kinne."

Kuierje en ôfkicke

En no? Fan Bouma is bekend dat er graach kuieret. "Der sil in protte rûn wurde, ja. Mar ik doch earst even neat. Dat moat wol wenne, ik moat even ôfkicke."