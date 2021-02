Follybalsters VC Snits bliuwe op koers foar play-offs

Troch dizze oerwinning komt Snits op it tredde plak yn de kompetysje. De earste fjouwer pleatse har foar de play-offs. Kommende sneon is de beslissende wedstriid, dan spylje de froulju fan Snits wer thús tsjin it talintteam Papendal. Witte de Snitsers ek dy wedstriid te winnen, dan binne se wis fan in plak yn de play-offs.

Trainer Jeffrey Scharbaai is tefreden oer de wedstriid. "Bij een wedstrijd als deze ziet alles er florissant uit. We hebben weer een stap gemaakt vandaag. Het is zaak dat we het zaterdag zo weten te houden." Oer it nivo woansdeitejûn is hy ek bot te sprekken. "Ik vond het een mooi niveau om te zien. Het was verdedigend én aanvallend goed."