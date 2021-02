Fuotbalsters Oranje ferslaan sterk Dútslân: 2-1

De Nederlânske fuotbalsters, mei Friezen Sherida Spitse en Sisca Folkertsma, hawwe Dútslân yn in freonskiplik duel ferslein. De nûmer fjouwer fan de wrâld wûn mei 2-1 fan de nûmer twa fan de wrâld. It is de earste seine fan Nederlân op Dútslân sûnt 2000.