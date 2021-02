Hylpen foarsichtich posityf oer keap EuroParcs: "Nije ympuls badpaviljoen"

It paviljoen wie Langbroek in stikel yn 'e foet. "It wurdt net brûkt, wylst it ien fan de moaiste plakjes hjir is oan de Iselmarkust. As Hylper en as PvdA-riedslid soe ik it just skitterend fine as it wer brûkt wurdt."

Opnij brûke

Langbroek hat altyd tsjinstanner west fan de plannen fan de foarige eigener. "Hy hat fan alles feroare. Dat is skande, je witte dat je in monumint hawwe. Dêr moatt je je nei hâlde en drage. Ik tink dat it skeel wol in reden west hat om it te ferkeapjen. Hy hie der oare ideeën by. Op de camping woe hy bungalows brûke, dat gie ek dreech. Dus hy hat der no ôfskie fan naam."

It is lykwols ek noch net bekend wat EuroParcs dwaan wol. "Mar dy plannen komme ús wol yn 'e mjitte. Ik tink dat it posityf is, it is in prachtich moai plak. Ik wol de nije eigener lokwinskje. Ik hoopje dat sy der in goeie ynfolling oan jouwe."