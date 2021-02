Rydskoallen bliid, mar wachtlisten lang en trochstreaming is der net

Elzinga fynt it wol fantastysk dat it lesriden mei de ferrommingen fan it demisjonêre kabinet wer tastien is. "Wy hawwe goed twa moannen stilstien, dus it wurdt tiid dat wy wer los gean. De earste oanfragen kamen tiisdeitemiddei fia de app al wer binnen. Sy wolle graach wer ride."

Gjin trochstreaming

Mar dy't earst yn 'e roef komt, hat kâns fan plak. De wachtlist is lang. Elzinga: "Trochstreaming is der net, want de jongelju dy't earder al ôfride soene binne earst oan bar. Wy moatte sjen hoe gau wy de earste eksamens ynplanne kinne en hoe snel de jongelju ôfride kinne. Mar de eksamens foar de nije learlingen kinne pas om healwei juny oanfrege wurde. Dus dat duorret noch wol efkes."

It slagge Elzinga om de holle boppe wetter te hâlden. "Persoanlik foel de klap mei, mar ik tink dat der in soad rydskoallen binne mei it wetter oan de lippen." Dêrom is it wichtich dat der wer ride wurden mei. "It bliuwt sa dat wy mûlkapkes op hawwe moatte en dat wy de auto nei in rit wer skjinmeitsje. Mar wy binne al lang bliid."