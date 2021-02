"Undernimmers Skiermûntseach binne net de iennigen dy't iepen geane op 16 maart"

De ûndernimmers op Skiermûntseach sizze dat de gemeente net in protte foar se docht. Neffens Van de Erve hat it net in protte doel om by gemeenten en boargemasters oan te klopjen, "omdat die niets kunnen doen doordat de regelgeving landelijk aangestuurd wordt".

Boargemaster Van Gent fan Skiermûntseach seit dat de ûndernimmers op it eilân al bot yn 'e mjitte kaam binne, mar mei allinnich terrassen útwreidzje komme de ûndernimmers der neffens Van de Erve net. "Daar red je geen bedrijfstak mee. Dat is te belachelijk voor woorden! Ik stel voor dat ze zes maanden lang haar salaris en onkostenvergoeding inlevert en dat aan de horeca-ondernemers schenkt. Dan kunnen we het samen oplossen."

De Nederlânske hoarekaferiening docht in klemmend berop op it kabinet "om zo snel mogelijk met ons mee te werken richting een verantwoorde opening". Van de Erve: "Ik kan de ondernemers niet meer in de hand houden. Die tijd is voorbij, daar luisteren ze niet meer naar."