Fryske VDL-bussemakkers wurde wenningbouwers: "Wurkgelegenheid behâlde"

Der wurkje 150 minsken by VDL. Dy kinne allegearre mei oer nei it nije bedriuw. En Van der Meer tinkt dat der yn de takomst noch mear minsken oan it wurk kinne. "As je sjogge nei it tekoart oan wenningen, en wat wy hjir dogge, dan tink ik absolút dat de wurkgelegenheid omheech gean sil." Dochs begrypt ek Van der Meer dat net al it personiel fuort sit te wachtsjen op dizze feroaring: "It wurk wurdt oars. En guon bouwe hjir al jierren oan bussen, dus frjemd is dat net. Ik tink dochs dat in grutte groep entûsjast wurdt."

De wurkgelegenheid is garandearre foar meardere jierren, stelt Katsma. "It kin best wêze dat der ris in wurknimmer op in oar plak binnen it bedriuw ynset wurdt." Ek foar syn bedriuw Van Wijnen feroaret it der it ien en oar. De lijn op De Gordyk dêr't no dit soarte fan units boud wurde ferhuzet nei It Fean. Dat giet om acht minsken.

Personiel ynformearje

It personiel is woansdeitemiddei ynformearre oer de plannen. De ûndernimmingsried moat noch advys jaan oer de plannen. It fakbûn FNV is posityf. Masja Zwart: "Dit geeft meer baanzekerheid voor de werknemers. De bussenbouw staat onder druk en dan is het wachten op slecht nieuws. Dit geeft de mensen daar een toekomst."

Foar it safier is wurde der noch gewoan bussen boud. Foar dit jier en in part fan takom jier lizze der noch genôch oarders op de plank.