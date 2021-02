Soad einekuorren streekrjocht ferkocht: "No de tiid om se op te hingjen"

Bouwe de Groot fan Grou is in warbere einekoermakker. Hy besiket de kuorren ûnder oare op sosjale media te ferkeapjen. "Wy hawwe corona dit jier. Oars geane de einekuorren nei winkels en boumerken, mar dy binne fansels ticht. Dus no moatte wy in oare wei sykje foar de hannel." De Groot hat dit jier al sa'n 100 einekuorren makke. "Sy binne allegearre al fuort. Fia ynternet ferkeapje wy streekrjocht oan klanten."

Streekferskillen yn kuorren

Der binne ferskate wizen om einekuorren te meitsjen, leit De Groot út. "It is in streekbûn product fan eartiids. Wy hiene hjir by Grou de wetterkoer, hielendal makke fan reid. Mar mear yn de Wâlden wurken se mear mei flaaks. En ûnder yn Fryslân brûkten se in soad wylgetienen."

Neffens De Strampel, de Fryske Feriening fan Einekoerflechters, binne der de Trynwâldster koer, toukoer, klaaikoer, wylgetienekoer en de wetterlânkoer. "Ik fyn it sels it moaiste mei flaaks, dan krije je it moai skakearre oer de koer. In moaie koer mei grien reid en giel flaaks liket ek moai yn de feart. Eartiids waarden de kuorren foar de aaien útset, no mear foar de piken."

De Strampel

Doe't De Groot sa'n jier as tolve lyn mei de VUT gie, begûn hy mei de produksje. "Ik kaam yn 'e kunde mei De Strampel. In einekoer stiet op in strampel. Mar it is ek de namme fan de feriening, mei sa'n hûndert leden dy't allegearre kuorren meitsje. Ik haw it leard fan myn pake as bern, mar no haw ik by De Strampel wer byleard. It begjint mei tsien, mar no meitsje ik sa'n hûndert it jier."

It is in moai tiidferdriuw, sa fynt De Groot. "Je kinne der ek mei nei streekmerken. Sa sit ik sneon yn Reduzum, dêr't iel rikke wurdt. It hiele proses mei it reid- en flaakssnijen en it fierder klearmeitsjen duorret sa'n trije oeren. Dan is in koer wol yninoar draaid."