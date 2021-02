HEA! Beamkeunstner Kees

Wat de houten keunstwurken yn syn tún krekt foarstelle? "Wat jo der mar yn sjen wolle", seit Kees de Boer fan Terwispel altyd tsjin foarbygongers. Yn syn tún skylt er beamstammen en makket dêr moaie figueren út. Bûten wurkje mei hout is foar De Boer in soarte fan terapy, nei't er twa jier lyn in harsenynfarkt krige. It docht him in soad fertriet, mar beamkeunst makket him fleuriger.