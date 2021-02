EuroParcs keapet badpaviljoen Hylpen en Camping Schuilenburg

Neffens EuroParcs Group moat de lokale mienskip fan it oernimmen profitearje. Bygelyks troch it brûken fan lokale bedriuwen en it winnen fan personiel út de regio. Direkteur Wim Vos fan de EuroParcs Group is bliid mei de oankeap, benammen fanwege de moaie lokaasje oan it wetter fan de Iselmar.

Gefoelich

De EuroParcs Group is eigener fan in lytse fjirtich fakânsjeparken yn en bûten Nederlân. De nije eigener sil yn in letter stadium de ambysjes bekend meitsje mei it 'pas verworven bezit', sa skriuwt it bedriuw. "Daarbij is de onderneming zich bewust van de gevoeligheden rondom het uit 1911 stammende badpaviljoen Hindeloopen."

It paviljoen, ea de pearel fan de Sudersee neamd, hat in lange skiednis. Mar der hat jierren striid west tusken de gemeente en eigener Douwe van der Meulen oer it monumintale pân. It stie der lang ferurteaze by, mar de lêste jierren hie de eigener ferskate saken fernijd en ferboud sûnder oanfraach fan fergunning. Fanwegen it konflikt stiet it paviljoen lang efter in stek.

"Wij weten hoe bijzonder dit pand is als één van de weinige gebouwen van beton in Nederland uit die tijd," seit direkteur Vos. "Wij gaan in samenwerking met de gemeente dan ook kijken hoe we het beste recht kunnen doen aan deze voor veel mensen speciale plek."