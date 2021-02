It Fryske Gea set lêste puntsjes op de i foar briedseizoen

It wurk dat op de planning stiet, is it oprêden fan de houtopslach. "Wylgen binne snoeid en dat sille we no fersnipelje en ôffiere. Dy beammen moatst oanpakke as der gjin blêd oan sit, dus dat ha we yn de hjerst en winter dien." De froast hat de mannen fan It Fryske Gea ek holpen. "Dêrtroch koenen we op stikken lân komme dat oars te wiet is om te meanen."

Eins begjint de tarieding op it briedseizoen fuort al nei de simmer. "We ha in hillige datum fan 15 maart, dat is de start fan it briedseizoen, dan moatte we út it fjild wêze. Mar it briedseizoen kin ek samar earder wêze as it waarmer is."