Ynternasjonaal sukses fan Drachtster skilderes Margreet Boonstra nimt ta

It bûtenlânske sukses foar Boonstra begûn sa'n acht jier lyn doe't sy troch in ferneamde keunstsamler út Dútslân frege waard foar in 'artist in residence' op in eilân foar de kust fan Kenia. "Wy sieten dêr doe krekt yn in ferkiezingsstriid kompleet mei in boargeroarloch. Dat hat o sa'n yndruk op my makke, wat je ek yn myn wurk weromsjen koene."

Wrede eleminten

It wurk fan Boonstra makke sa'n yndruk op de Dútske keunst-mecenas dat se dêrnei frege waard om mei te wurkjen oan in keunstprojekt foar de Dútske ambassade yn Parys. "Dêrfoar moasten we yn de eardere loopgraven yn de Vogezen ús ympresjes op dat plak sels ta byldzjende keunst ferwurkje." Boonstra hat dizze gauris wrede eleminten ek nedich om ta bettere prestaasjes te kommen. "Ik fyn dat needsaak."