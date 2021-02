Fertochte moard Malteeske sjoernaliste bekent en krijt fyftjin jier sel

In fertochte fan de moard op de Malteeske sjoernaliste Daphne Caruana Galizia hat syn skuld bekend yn de rjochtbank, meldt The Times of Malta. Vince Muscat hat fanwegen syn bekentenis fyftjin jier selstraf krigen. De saak soarge yn it Kulturele Haadstêdjier 2018 foar spanningen tusken Ljouwert en Valletta. De Malteeske haadstêd wie yn dat jier ek Kulturele Haadstêd.