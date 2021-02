Boargemaster Buma: "We moeten nog een ingewikkelde, hobbelige fase door"

Neffens Buma binne de risiko's dy't mei de ferrommings komme nedich om't boargers it net mear lûke. "Het moeilijke is dat een paar sectoren opengaan, maar de detailhandel heeft een hele beperkte opening en de horeca blijft dicht. Iedereen wil nu open, maar we zitten nog midden in de coronacrisis." Buma kin him foarstelle dat dat it hiel dreech makket foar ûndernimmers. "Maar we zitten nu in een crisis die groter is dan de keuzes die we maken."

Dat skoallen wer foar in part iepen gean en dat jongerein oant 27 jier wer yn teamferbân sporte mei, is neffens Buma hiel posityf. "Dat we weer buiten kunnen sporten is heel belangrijk voor de samenleving."