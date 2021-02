Kontaktberoppen wer tastien; middelbere skoallen en mbû diels iepen

Premier Rutte hie yn de parsekonferinsje in soad omtinken foar it maatskiplik belang. "Er is een andere realiteit, die steeds meer aandacht vraagt. Hoe langer deze crisis duurt, hoe moeilijker het wordt. We zijn het aardig zat aan het worden. Leerachterstanden, depressies, eenzaamheid bij jongeren en ouderen, ondernemers bij wie het water aan de lippen staat. We kennen allemaal te veel voorbeelden. Het schuurt en knelt, het piept en kraakt: iedereen zal dat herkennen in eigen omgeving."

Dêrom hat de minister-presidint in tal ferrommingen bekend makke. "We zijn bereid om een klein beetje meer risico te nemen, beperkt en weloverwogen. We doen hiermee iets heel spannends. Verruiming is in deze fase niet gratis." Mar as de besmettingssifers wer omheech geane dan lizze alle oare opsjes fan oanskerping fan de regels wer op tafel, seit Rutte.