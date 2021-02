Boatferhierseizoen set earder útein as oars: profitearje fan it simmerwaar

"Doe't it iis fuort wie en de earste foarspellingen fan moai waar der wiene, kamen ek de earste oanfragen foar it hieren fan boatsjes al by ús binnen. Wy hawwe de boel fuort klearmakke. In moaie opstekker. Mar it is ek wol bizar," seit Rienk de Jonge fan de sylskoalle.

In part fan de ferhier fan boatsjes komt by gasten wei dy't yn fakânsjehúskes oan it wetter fan de Wide Ie ferbliuwe. "Wy wurde hieltyd in breder rekreaasjebedriuw. Wy litte tolve fakânsjehúskes bouwe. Der wie in soad fraach nei fakânsjes, dêrom binne wy bliid dat wy dit no biede kinne," fertelt De Jonge.

It hat wol in hiel proses west om it safier te krijen. "Wy hawwe ek neitocht oer wat minsken dan wolle yn in fakânsjehûs en yn dizze omjouwing. Mar de earste huzen binne no ferhierd."