Arbeidsmigranten Sint-Jabik ferhúzje nei râne fan it doarp, net elkenien tefreden

Mar sa't út de wurden fan Van der Vaart al bliken docht, bliuwt der noch twa prosint oer. Dat binne de direkte omwenners. Sy binne net bliid mei de komst fan de sjalets. De omwenners binne benaud foar oerlêst dy't dei en nacht trochgean kin. Yn de doarpen Minnertsgea en Bitgummole gie de húsfesting fan tydlike wurkers earder ek al net troch omdat it doarp it net woe.

Harrie Siegersma fan de gemeente fynt dit wol in goede oplossing. It plak leit oan de râne fan it doarp en der is genôch parkearromte. "Der lizze goede ôfspraken mei de behearder fan it pân." Siegersma as koördinator arbeidsmigranten belutsen by de opfang fan de migranten.

"As der problemen binne, moat de behearder fuortendaliks yn aksje komme. Dat binne se ferplichte. De omwenners kinne altyd mei se belje. We moatte gewoan earne de migranten opfangen, want se moatte earne sliepe kinne. Der hiene meardere lokaasjes mooglik west foar dy opfang, mar neffens ús is dit de bêste. It advys fan Pleatslik Belang hat dêr in liedende rol yn. Dat hat in posityf advys jûn."