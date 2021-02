Betinking foar om it libben kommen Karin Grijpstra yn Koarnjum

Neffens Jaap Keizer fan it doarpsbelang libbet de saak bot yn it doarp. Op it plak dêr't Karin Grijpstra har lichem fûn waard, baarnt noch altyd in lampke en lizze der blommen. "Dan merkst dat it libbet yn it doarp."

Doarpsbewenners fregen oft der tiisdei, in jier nei dato, stilstien wurde soe by de dea fan Grijpstra en dêrom betocht it doarpsbelang in coronaproof betinking. "Wy bringe blommen en freegje minsken yn it Koarnjum en Jelsum om om 20.00 oere in kearske te brânen foar it rut. "

De oankundiging fan de betinking smiet al in soad positive reaksjes op, neffens Keizer. "Minsken fine dat it moai dien wurdt." De dochter fan Karin Grijpstra hat sein dat se it in moai inisjatyf fynt. "In bestjoerslid hat kontakt mei harren hân. Ik wit net wat de rest fan de famylje derfan fynt."

Keizer: "We gean krekt foar njoggenen noch efkes de strjitte op om te sjen wat it effekt is. It is in hert under de riem foar de famylje dy't al in jier lang yn it unwisse sit."