AquaZoo besiket út alle macht oerein te bliuwen yn coronatiid

Kroaden fol beton wurde troch meiwurkers fan AquaZoo it ferbliuw fan de reuze-otters yn riden. "We pimpe it op, dan wurdt it wol wer moai. Oars bliuwt it lizzen troch de drokte en no hawwe wy hjir tiid foar", seit Gerben Plutschouw, ien fan de meiwurkers. Gewoanwei makket hy it park skjin en docht er lyts ûnderhâldswurk, mar no is hy hast in boufakker. Neffens direkteur Jeroen Loomeijer wie it ferbliuw op guon punten net al te bêst mear.

Tiid foar putsjes

No wurkje alle meiwurkers, ek de hoarekaminsken en stazjêrs, oan putsjes om it park wer moai en fris te meitsjen. Sa sille ek de leuningen fan de brechjes ferfongen wurde en is in soad opnij yn 'e ferve set. It is dé wize om de meiwurkers oan it wurk te hâlden no't it park ticht is. De bistetún hat hast gjin ynkomsten, dus de putsjes kinne net te folle kostje. Oars soene der minsken ynhierd wurde om it otterferbliuw op te knappen, mar troch de meiwurkers yn te setten kinne se dy kosten besparje.