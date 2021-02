De grauwe himel fan Foudgum: omtinken foar Piet Paaltjens

Yn 2022 moat der in teäterstik komme. In ynspiraasjeboarne is it Kulturele Haadstêd 2018-project Under de Toer, mei foarstellingen en aktiviteiten by Fryske tsjerken. "It gie om it Fryske tsjerkelânskip. Al dy tsjerken kamen mei in ferhaal en ik tocht: no sil Foudgum wol mei Haverschmidt komme. Mar dêr hearde ik neat oer. Nei 2018 bleau it hingjen by my. Dêrom haw ik it sels oppakt."

Mear as in teäterstik

Troch de lockdown krige Keekstra de tiid om him te ferdjipjen yn Haverschmidt. "Ik rekke der suver wat ferslave oan. Ik woe mear as in teäterstik allinne, dus doe is ek it idee foar it boek ûntstien."

Fryske woartels

It boek dat Keekstra by útjouwer Wijdemeer skriuwt wurdt net sasear in skiednisboek. It boek giet ek oer it gebiet, de maatskiplike en lanskiplike foarming. "Ik meitsje in biografyske beskriuwing, mar wol ek útlizze wat syn Fryske woartels binne. Oer Foudgum, de regio en hoe't hy dêr nei seach. Hy wie dêr net hiel lokkich. Mar ik sjoch ek nei no en de takomst. Haverschmidt hie tinzen oer de takomst."

Der wurde ek twa teksten fan Haverschmidt opnij ôfdrukt, wêrûnder Mijn eerste gemeente. Neffens Keekstra is der wol ferlet fan sa'n boek. "Yn 1994 wie it syn hûndertste stjerjier, doe hat der wol omtinken west foar him. Mar nei de tiid net folle mear. En as der in publikaasje wie gie it faak allinne oer syn dichtwurk, it Oera Linda-boek of syn tiid yn Leiden en Schiedam. Mar de tiid yn Foudgum hat in hiele wichtige tiid foar him west."