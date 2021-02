Needgjalp 'fergetten' badmaster: Swimles yn gymseal is 'soarchlik'

Keizer en Groenewegen wolle in needgjalp hearre litte ûnder it Torentje fan de premier. Om de swimskoallen wer iepen te krijen. "Dat sy der yn elts gefal oer neitinke. Wy sitte no stil. It binne net samar bedriuwen dy't omfalle, mar de swimfeiligens fan Nederlân stiet ek op it spul. En it wurdt nea neamd yn parsekonferinsjes of debatten. Wy wurde in bytsje oerslein, wy wurde wat fergetten", sa fynt Keizer.

Keizer hat al in skoft gjin swimles mear jaan kinnen. "Wy hawwe yn de simmer flink wat lessen ynhelle. Doe tochten wy: wy geane der wer foar. De kop derfoar en lekker it wetter yn. Yn novimber hawwe wy twa wiken yn lockdown sitten en de lessen oerbrocht nei de gymseal. Wy besochten bepaalde dingen op it drûge te oefenjen, lykas it dûken troch it dûkgat op in springkessen. Je moatte dochs wat. En wy fine: de bern moatte der sa min mooglik lêst fan hawwe." Mar in echte swimles sil it net ferfange.

"Swimles moat ûnder ûnderwiis falle"

Der binne ferskate swimorganisaasjes dy't besykje op te kommen foar de lessen, bygelyks de Koninklijke Nederlandse Zwembond en ZwemOnderwijs Nederland. "Sy bondelje harren krêften en der binne ek swimskoallen dy't op eigen inisjatyf by de lokale of lanlike polityk te lobbyen. Om te sjen oft it swimûnderwiis ek ûnder it ûnderwiis falle kin, yn stee fan ûnder sport." Dat soe neffens Keizer moai wêze. "Wy hawwe alle begryp foar de maatregels, mar wy hoopje wol dat se der noch better nei sjogge. Want it smyt op dit stuit soachlike situaasjes op."

Dus dan mar in needgjalp. Dus dan mar mei in opblaasbere ienhoarn it wetter yn. "Dan hawwe wy yn elts gefal wat opskuor kreëarre. Dat is de bedoeling: de diskusje op gong bringe en ús stimlûd hearre litte."