Trainer Henk de Jong grutsk op 'syn jonges': "Wat we dien ha, is hiel knap"

Erik Schouten sjocht ek mei in goed gefoel werom op de wedstriid. "Als je zeven punten haalt uit drie wedstijden in zeven dagen dan denk ik dat je het goed gedaan hebt. Ik ben zeer tevreden. We hebben gevochten met z'n allen en kansen gecreëerd."

Hoewol't Cambuur ferskate spilers miste - Mitchel Paulissen, Michael Breij, David Sambissa en Jamie Jacobs wiene blessearre en Doke Schmidt skoarst - ferrûn it spul soepel: "De jongens die erin zijn gekomen, hebben het echt fantastisch gedaan."

"Met lekker gevoel de kleedkamer in"

De Ljouwerters krigen meardere grutte kânsen, mar it waard pas krekt foar skoft 0-1. Schouten: "Ze werden nog wel gevaarlijk, maar ik denk dat wij de meeste kansen hebben gehad in de eerste helft. Als je net voor de rust 0-1 voor komt te staan, ga je met een heel lekker gevoel de kleedkamer in."

Doe't it yn de twadde helte 0-2 waard, like it foar Cambuur dien wurk. Dochs kaam der krekt foar de ein fan de wedstriid noch in tsjingoal. "Je weet dat je moet blijven omschakelen en dat deden we ook, maar toch baal je dan van die tegengoal", seit Schouten. "Gelukkig hielpen ze ons daarna voorin uit de brand."