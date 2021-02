Undernimmers yn it nau troch corona: "Ik heb mijn huis moeten verkopen"

"Struikel niet over de dozen als je binnenkomt", begjint Jorna har ferhaal. Sy is mei har famylje de doazen oan it útpakken yn har restaurant. Mei Edwin begûn se jierren ferlyn in hoarekasaak yn Boalsert. Sels wenne se noch fierderop yn de stêd. "Maar dat is nu dus voorbij", seit Angelique wylst se mei in boar oan de slach giet.

"We konden het niet meer betalen. Huis verkopen dus en nu wat kleiner wonen. Boven het restaurant." In aaklike beslissing, mar neffens Angelique hie it ek net hoegd. "We kunnen als horeca gewoon open. Al heb ik geen vertrouwen in de persconferentie morgen. Ik ben echt bang voor een lange sluiting."