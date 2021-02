It is maitiidsfakânsje, mar dochs wiene skoalbern op De Lemmer moandeitemoarn al betiid fan bêd. Sy dienen mei oan de bewegingslessen fan Sportbedrijf De Fryske Marren. De hiele fakânsje jout it Sportbedrijf yn de gemeente De Fryske Marren leuke lessen om de bern ek yn 'e fakânsje yn beweging te hâlden. Fan bootcamp en freerunning oant pylk-en- bôgesjitten.