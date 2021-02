Trije moanne sel foar ynwenster De Harkema nei drugsfynst yn auto

De plysje sette de wein oan de kant om't dy net fersekere wie. Ynsitters fan de auto stienen bekend as drugsbrûkers, dêrom ûndersocht de plysje de auto op drugs. De fertochte sei dat se it guod by in dealer kocht hie.

De frou hat net earder mei justysje yn oanrekking west. Om mear oer har omstannichheden te witten te kommen woe reklassearring in rapport opmeitsje, mar de frou reagearre net op de útnûging.

De útspraak wie gelyk oan de eask fan de offisier.